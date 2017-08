Svensk minister hylles: «Riktig najs at hun ditchade Sylvi»

Heléne Fritzon hylles for å ha avlyst møte med Sylvi Listhaug.

Tirsdag morgen overrasket Sveriges migrasjonsminister Heléne Fritzon ved å avlyse det planlagte møtet med den norske innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug (Frp) i Stockholm i siste liten.

Fritzon mener Sylvi Listhaug (Frp) sprer «nonsens» om Sverige. Hun ønsker ikke å bli dratt inn i den norske valgkampen.

- Det har blitt veldig tydelig de siste dagene at Listhaugs besøk er et innslag i den norske valgkampen. Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige. Det fremgår for eksempel tydelig i dagens intervju med VG, der hun blant annet påstår at det skal finnes 60 «no-go»-soner i Sverige, noe som er rent nonsens, skriver Fritzon i en e-post til VG.

Saken har også fått bred omtale i svenske aviser, og sosiale medier er fulle av lovord om Fritzons håndtering av Listhaug-besøket.

«Heia Heléne Fritzon!»

Her følger et knippe av lovordene som skrives om Fritzon på Twitter.

«Riktigt najs att Heléne Fritzen ditchade Sylvi Listhaugs jippo i #Rinkeby …».

«Det e en tuffing till Migrationsminister vi har i Helene Fritzon (S).»

«Utmärkt av migrationsminister Helene Fritzon att vägra bli en del av norska högerpopulistiska Fremskrittspartiets valrörelse.»



«Cred åt Heléne Fritzon som visar integritet och mod när hon inte bjuder upp till populistdans.»

«FRP-minister försöker använda Rinkeby som slagträ för sin valkampanj. Helene Fritzon ger svar på tal #bam.»

Men Fritzon får også kritikk fra sine landsmenn:

«Vad kallar Heléne de områden där medborg mördas o rånas, där butiksägare bet skyddspeng, där blåljus hotas? Berätta.»

«Alla svenskar vet att den norska ministern har rätt och att Löfven har tillsatt ett stolpskott som ny migrationsminister.»

Tar uttalelse til etterretning

Listhaug påpeker at intervjuet med henne i VG kom på trykk etter at møtet ble avlyst, og har ellers denne kommentaren til Fritzons uttalelser:

– Det må jeg bare ta til etterretning, jeg har et meget godt program her, så jeg skal nok få mye ut av denne reisen selv om jeg ikke får møtt henne, sier statsråden til NTB.

Derfor besøker hun Rinkeby

Listhaug har forklart at hun er i Sverige for å lære om erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere. Møtet med den svenske ministeren har vært planlagt i flere uker. Listhaug og hennes delegasjon har ikke mottatt noen begrunnelse for avlysningen direkte fra Fritzon.

Sylvi Listhaug skal tirsdag ettermiddag besøke Stockholm-forstaden Rinkeby, som er et av områdene som er preget av vold, narkotikakriminalitet og uro. Reisen er omstridt.

- Bruker Rinkeby som en kulisse

Venstres Abid Raja hevder overfor NRK at Listhaug bruker Rinkeby som en kulisse og vil skremme norske velgere med problemer som vi ikke har.

- Jeg mener det er veldig relevant at den norske befolkningen får mer kunnskap om det som skjer her, hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk, men også en integreringspolitikk som setter krav, svarer hun.

- Vi må se forholdene, snakke med dem som jobber her, politiet og integreringstiltak, finne ut hva som gikk galt, men også plukke opp hvis det er ting som har fungert godt, sa hun til det norske pressekorpset som har reist over til Stockholm i anledning hennes besøk.