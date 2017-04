Svensk muslim-organisasjon mister statsstøtte etter avsløringer

ANNONSE

Beslutningen kommer etter to separate granskninger av foreningen utført av henholdsvis Aftonbladet og den liberale tankesmien Timbro.

- Sveriges Förenade Muslimer (SFM) uttalelser om kvinner på flere forelesninger striver mot demokratiske verdier, skriver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) i sin begrunnelse for å frata og kreve tilbake statsstøtte.

I flere artikler har Aftonbladet avslørt hva som predikeres på SFMs forelesninger for medlemmene. Det er ikke lov for kvinner å forlate hjemmet utan tillatelse fra mannen, det er forbudt for kvinner å bruke parfyme, vise hud eller kle seg i klær med farger.

En imam sier i en forelesning at 12-årige jenter som ikke dekker seg til havner i helvete.

Etter avsløringene satte Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i gang en gransking - som altså nå ender i at SFM fratas den årlige statsstøtten. I tillegg må SFM betale tilbake 535.000 svenske kroner som foreningen fikk for prosjektet ”Stå upp.! 2.0”.

Som hovedbegrunnelse for avgjørelsen skriver Mufc:

- Foreningen har invitert forelesere som har uttrykt ikke-demokratiske ideer.

SFM uttaler på sin hjemmeside at de mener beslutningen er feil.