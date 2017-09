Delt omsorg etter skilmisse/samlivsbrudd er best for barna, viser et omfattende svensk forskningsprosjekt.

Førskolebarn som bor like mye hos hver av foreldrene etter skilsmisse har bedre psykisk helse enn de som bor mest med, eller bare med, den ene av foreldrene.

Det kommer frem i en omfattende studie av 3.656 barn utført av forskere fra Uppsala Universitet, Karolinska Institutet og forskningsinstituttet CHESS .

Rapporten konkluderer blant annet med at 3-5-åringer som lever vekselvis hos sine foreldre etter separasjon, viser mindre atferdsproblemer enn de som bor mest med, eller bare med, den ene av foreldrene.

Delt samvær har økt de siste årene i Sverige - og landet ligger godt foran andre land på området.

Barneeksperter har lenge hevdet at delt samvær er uegnet for små barn, siden de antas å trenge kontinuitet og stabilitet i foreldreforholdet. Men frem til nå har studier av barn med felles omsorg vært mangelvare.

Forskerne har sammenliknet atferd og mental psyke hos 136 barn med delt samvær med 3369 barn i vanlig kjernefamilie, 79 barn som bor med hovedsaklig én av foreldrene og 72 barn som bare bor hos den ene av foreldrene.

Hele den svenske rapporten kan du lese her.

