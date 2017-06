Svenske Mensa-medlemmer omtales som idioter etter real fyllefest

ANNONSE

Medlemmene, som må ha scoret over 131 i IQ på en egen test for å få være med, ble omtalt som idioter etter at politiet og vektere lørdag måtte rykke ut for å stanse årsfesten deres.

Nå opplyser Mensa at flere av deres kommende IQ-tester er fullbooket, og antall bestillinger har økt fra 3,5 til 25 per døgn, skriver Eskilstuna-Kuriren.

- Det er ganske logisk: Er man synlig i pressen, så får man mer oppmerksomhet. Flere leser om oss og våger å ta steget og søke. Oppmerksomhet er bra, men det her er en veldig trist måte å få oppmerksomhet på, sier talsperson Jenny Åkerman i Mensa.

Lørdag feiret Mensa-medlemmene, angivelig blant landets 2 prosent smarteste innbyggere, at deres fire dager lange årstreff i Eskilstuna var over. Politiet ble tilkalt fordi deltakerne drakk sprit i korridorene, brøt seg inn i et konferanselokale og holdt en høylytt fest på hotelltaket etter hovedfesten og spilte trommer klokka fire om natten.

Åkerman påpeker at det er hyggelig med nye medlemmer, men om man er ute etter hard festing, så er ikke medlemskap i Mensa måten å gjøre det på.

