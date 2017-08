Svenske migrasjonsministeren avlyser møte med Listhaug

- Avlyser av "uforutsette grunner".

STOCKHOLM/OSLO (Nettavisen): Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon har avlyst sitt møte med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Det skriver Dagens Næringslivs politiske redaktør, Kjetil Alstadheim på sin Facebook-side.

De to skulle etter planen møtes i Stockholm klokken 14.

- Vi fikk beskjed når vi satt på flyet om at den svenske migrasjonsministeren avlyser av "uforutsette grunner". Men Listhaug har sitt program og akter å gjennomføre det som planlagt, sier kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry til Nettavisen.

Heléne Fritzon, Migrationsminister och vice justitieminister, Justitiedepartementet

Listhaug er tirsdag på besøk i den belastede Stockholms-bydelen Rinkeby. Målet med turen er å lære av Rinkebys erfaringer med å ta imot flyktninger og asylsøkere.

- Migrasjonsminister Helén Fritzon har nettopp avlyst møtet som var satt opp i ettermiddag, det betyr bare at vi prøver å få til et lenger opphold i Rinkeby, sier rådgiver for Sylvi Listhaug (Frp) Espen Teigen til Nettavisen.

Listhaug har tidligere omtalt tilstandene i svenske innvandringsbydeler og sagt at den er et resultat av en naiv og snillistisk politikk.

- Sverige har tatt imot mange flere flyktninger og asylsøkere enn Norge. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er opptatt av å lære av svenskene. Derfor skal hun besøke politiet i Stockholm og bydelen Rinkeby, en bydel med høy andel innvandrere og høy arbeidsledighet, skrev departementet i en kunngjøring før besøket.

