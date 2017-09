Sverige: - Tog krasjet med stridsvogn

Minst tre personer skal være skadd.

- Et tog skal ha krasjet med en stridsvogn like sør for Stockholm, i Vagnhärad, hvor militærøvelsen Aurora pågår. Toget har sporet av, melder Aftonbladet.

Ifølge redningstjenesten skal tre personer være skadd, deriblant lokføreren.

- Vi har akkurat kommet til stedet, sier redningssjef Patrik Kullman.

Ulykken skjedde klokken 15.40.

Et øyenvitne forteller at en av togvognene begynte å brenne. Men toget skal ikke ha veltet over på siden, ifølge meldingene til SOS Alarm.

– Det lille jeg vet, er at et persontog har kollidert med en stridsvogn. Senere har vi fått rapporter om at lokomotivet har sporet av, sier Lars Hedström ved Trafikverket til kringkasteren SVT.

Mest sett siste uken