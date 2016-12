ÅPNER FOR JAKT PÅ 24 ULVER: Etter flere runder i rettsvesenet har nå svensk høyesterett slått fast at det blir lisensjakt på til sammen 24 ulver neste år, til protester fra miljøvernere. Foto: Per Løchen (NTB scanpix)

Sverige åpner for ulvejakt fra nyttår

Etter flere runder i rettsvesenet har nå svensk høyesterett slått fast at det blir lisensjakt på til sammen 24 ulver neste år, til protester fra miljøvernere.