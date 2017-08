Sverige rystes: Far nektet å drepe sine døtre - ble selv brutalt drept med saks

En 46-årig familiemann i Sverige nektet å adlyde en eldre slektning ordre om å drepe sine to eldste døtre.

46-åringen ble dermed lurt med på en fisketur på en innsjø nær Falun i Sverige. Her be han nådeløst drept med flere saksestikk til halsen. Ifølge Expressen skal vitner ha hørt skrik i cirka 30 sekunder fra et område politiet nå har sperret av.

Den 50-årige eldre slektningen er nå siktet for drapet. Det skriver SVT.

I slutten av mai ble den drepte 46-åringen funnet. På stedet ble en 50 år gammel arrestert.

Politiet mener det er æresdrap



Ifølge svensk politi skal det dreie seg om et æresdrap.

Den dreptes kone forteller i avhør at det hadde vært en langvarig konflikt mellom offeret og den siktede. De to døtrene skal ha blitt beskyldt for å håndhilset på gutter. Det skal ha opprørt den utvidete slekten og 50-åringen skal ha beordret faren om å drepe de to døtrene.

46-åringen nektet og foreldreparet brøt kontakt med mannen.

- Han elsket sine barn, konen ha sagt i avhør, ifølge SVT.

Konflikten eskalerte

Hun fortalte videre at rykter begynte å gå om at jentene hang med gutter - og konflikten økte.

Hun sier hennes mann ble lurt med på fisktetur til innsjøen utenfor Falun. Han hadde aldri fulgt med hvis han visste den tiltalte 50-åringen skulle være med.

50-åringen benekter anklagene og sier han ble angrepet og fornærmet av 46-åringen.

På spørsmål fra avhørslederen om hva slags forhold de hadde svarer 50-åringen:

- Vi har ikke hatt noen uenigheter. Noen tvister vi har hatt i familien.

50-åringen sier også at han er "lei og angrende."

- Gjort er gjort, hva kan jeg gjøre.