Sverige venter langt færre flyktninger i år

28.000 mennesker ventes å søke asyl i Sverige i år, ifølge Migrationsverkets flyktningprognose for 2017. Det er 6.700 færre enn anslått i april.

Migrationsverket anslår også at de kommer til å behandle 80.000 søknader i år. Det er 25.000 færre enn de anslo at de skulle klare ved starten av 2017. Dermed blir ventetiden for å for å få søknaden behandlet rekordlang, skriver Dagens Nyheter (DN).

Migrasjonsminister Morgan Johansson har tidligere sagt at han håper behandlingstiden kan komme ned på normalt nivå i løpet av høsten 2017. DN erfarer imidlertid at det ikke kommer til å skje før andre halvdel av 2018.

Lange behandlingstider betyr at flere barn rekker å fylle 18 år og fører dermed til at flere får avslag, ifølge migrasjonsmyndighetene.

I fjor søkte drøyt 29.000 mennesker om asyl i Sverige. Ifølge tall fra Eurostat fikk 69.350 innvilget asyl i landet i 2016.





