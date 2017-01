Sverigedemokraterna splitter Alliansen

ANNONSE

Centerpartiet og Liberalerna krever nå klart svar fra Moderaternas leder Anna Kinberg Batra.

Det skjer etter at hun i forrige uke varslet at opposisjonens største parti åpner for samarbeid med Sverigedemokraterna.

– Man kan ikke sitte i to forhandlingsgrupper på samme tid. Moderaterna må velge, sier Centerpartiets gruppeleder i Riksdagen, Anders W. Jonsson, til SR.

Bakgrunn: Politisk kaos i Sverige: Moderaterna vil felle regjeringen

Kort tid etter kalt han sin egen formulering for uheldig, men han holder fortsatt fast ved at Centerpartiet ikke kommer til å forhandle med Sverigedemokraterna.

Centerpartiets leder Annie Lööf har også uttalt seg. På Twitter skriver hun at partiet ikke kommer til å forlate Alliansen.

– Centerpartiet er en bærebjelke i Alliansen, skriver hun.

Les også: Framgang for Sverigedemokraterna på ny måling

Les også: SD-politiker anklager meteorologer for propaganda

Også Liberalernas leder Jan Björklund har tatt til orde for å rydde opp i hva Kinberg Batra egentlig mener.

– Vi skal snakke med alle, sa Kinberg Batra tirsdag på spørsmål fra svensk presse.

Torsdag i forrige uke uttalte hun at Stefan Löfvens regjering kan felles allerede i høst hvis SD støtter et felles budsjett fra partiene i Alliansen. Uttalelsen kom samme dag som en måling der SD ble Sveriges nest største parti. (©NTB)

Les også: Löfven: – Sverigedemokraterna er et nazistisk parti