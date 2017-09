«Svindeljegerne»-programleder ble selv lurt for 30.000 kroner: - Det var flaut

Sikkerhetsekspert Kjell Olav Kleiven tapte penger på feriehus. - Viser bare at alle kan bli lurt.

I TV3-serien «Svindeljegerne» jakter sikkerhetsekspert og blogger, Kjell-Ola Kleiven, svindlere sammen med tidligere Nettavisen-journalist Ole Eikeland.

I episoden som sendes tirsdag 26. september, ser vi de to programlederne reise til Spania for å avsløre og konfrontere nordmenn som svindler til seg penger ved å leie ut feriehus de ikke disponerer. I episoden forteller Kleiven at han selv en gang ble utsatt for en slik type svindel. Det skjedde for seks-syv år siden.

- Jeg skulle ta med min daværende kjæreste og tre barn til Gran Canaria. Gikk inn på Finn.no og fant et hus som hadde alt vi trengte av fasiliteter. Jeg er delvis oppvokst på Gran Canaria, så regnet med det var trygt og reserverte huset. Personen jeg skulle leie av var utrolig hyggelig, men krevde at jeg forhåndsbetalte, så jeg overførte 30.000 kroner. Jeg tenkte egentlig ikke så mye over forespørselen om å betale på forhånd. Det var utrolig mye jobb i den perioden, jeg var stresset og hadde tusen tanker i hodet, forteller Kleiven til Side3.

Etter hvert som det nærmet seg avreise, hadde Kleiven ennå ikke hørt noe fra utleier. Han hadde heller ikke fått noen bekreftelse på at leiesummen var mottatt. 39-åringen begynte å ane ugler i mosen.

- Jeg sendte eposter og forsøkte en rekke telefonnummer jeg hadde til personen, men fikk ikke tak i dem. Da tenkte jeg at vi får bare reise ned og dra til huset, men nå vi lander tikker det inn en melding der de påstår at jeg ikke hadde betalt leien i tide. De hadde derfor kansellert bestillingen min og beholdt pengene, men de kunne tilby oss et annet hus med mye dårligere standard.

Kleiven forteller at han nektet å godta forslaget fra «utleieren». Da hørte han plutselig ikke noe mer.

- Da gikk de under jorden, sier 39-åringen til Side3.

Etter Kleiven hadde innsett at han var blitt lurt, gjorde han nettopp det han fraråder alle andre å gjøre: Han ga blanke i å anmelde svindelen til politiet.

- Jeg følte meg dum og tenkte at dette var dritflaut. Jeg av alle skal jo ikke bli lurt på denne måten. Jeg vet jo godt at man ikke skal betale forskudd slik jeg gjorde. At jeg i tillegg lever av risikoanalyse og sikkerhetsrådgivning, gjorde det hele enda flauere, sier Kleiven.

Det endte med at 39-åringen måtte bestille og betale for et nytt hotellrom for hele familie.

- Det ble jo både dyrt og dårlig, legger han til.

Kunne vært unngått



Til Side3 forteller Kleiven at han angrer på at han ikke politianmeldte svindelen og gikk mer til verks for å få has på personene som hadde lurt han. 39-åringen sier han følte seg dum over at han ikke hadde tatt de korrekte forholdsreglene ved bestilling. Hadde programlederen gjort litt grundigere undersøkelser, hadde han oppdaget at personene var kjent for slike tjuvtriks.

JAKTER SVINDLERE: Kjell-Ola Kleiven og Ole Eikeland jakter personer som svindler nordmenn i TV3-serien «Svindeljegerne».

- Det var elendig research av meg. Hadde jeg tatt ett Google-søk, hadde jeg avslørt han med en gang. Men det var i et svakt øyeblikk med mye jobb, der jeg hadde lovet å fikse alt rundt ferien og ville bare reise bort. Så jeg plukket det første og hva jeg trodde var det beste, sier Kleiven oppgitt.

- Det er litt sånn skomakerens barn: Siden jeg jobber med dette, så er jeg kanskje litt sløvere på privaten. En sløv tabbe som kostet meg 30.000 kroner.

- Mange blir lurt



Ifølge Kleiven er slik utleiesvindel vanligere enn mange tror. Dette var noe programlederne og produsentene av «Svindeljegerne» oppdaget da de startet arbeidet med episoden. Det viste seg å være mange som Kleiven, personer som har blitt svindlet, men som ikke anmelder for de synes det er flaut å ha latt seg lure.

- Det er veldig utbredt. Mye mer enn hva vi trodde og noe ekstremt mange har opplevd. Det er nettopp derfor det ble en episode på «Svindeljegerne».

Sikkerhetseksperten legger til at slike svindler er vanlig i Spania og andre ferieland der nordmenn ferdes.

- Da jeg opplevde dette for flere år tilbake, skjønte jeg at det var en forretningsmodell og butikk. Men at det fortsatt er så utbredt som vi opplevde gjennom tips, hadde jeg ikke trodd. Det er historier om barnefamilier som har reservert hus og reiser ned på julaften, bare for å oppleve at de er blitt lurt. Å skaffe rom for åtte personer på kort varsel er ikke lett, og ikke minst dyrt, forteller Kleiven.

- Nordmenn som står bak

De to programlederne fikk seg en liten vekker da de reiste ned til Gran Canaria. Det er nemlig som oftest andre nordmenn som står bak, ikke lokale bander.

- Litt av lærepengen jeg fikk meg, og noe av det vi oppdaget selv ved innspillingen av programmet, er at mange av personene i slik utleiesvindel er nordmenn, ikke spanjoler. Disse nordmennene betaler heller ikke leie til sine spanske utleiere.

Fakta: Kjell-Ola Kleivens tips ved leie av feriebolig:

Aldri betal hele beløpet på forhånd

Bruk en løsning som gjør det mulig å sikre seg litt dersom noe er galt Sjekke referanser på utleier og utfør et Google-søk Skulle man bli lurt, husk å anmeld forholdet også i landet det skjedde, ikke bare Norge. Varsle Finn.no eller nettstedet du fant boligen Kontakt banken du utførte betalingen gjennom. Kanskje de kan hjelpe deg med å få penger tilbake eller informasjon du kan overlevere til politiet.

Fremgangsmåten er ofte den samme.

- Det mange gjør er at de stjeler bilder fra annonser fra boliger som er til salgs. Når personer som så har leid huset dukker opp, er det noen som bor der. Vi pratet med flere spanske familier som har fått oppgitte nordmenn på døra.

Kleiven sier at det kan være vanskelig å oppdage slik svindel før det er for sent, da leie av feriehus er en transaksjon der det kreves tillit. I tillegg tror han nordmenn ofte er naive.

- Vi nordmenn er nok ofte ganske naive når det kommer til leie av andre nordmenn, mer enn om vi skal leie av lokale. Man føler seg tryggere, selv om det ikke er noen grunn til det. Svindel av denne typen fungerer fordi man er nødt til å ha en viss tillit til folk. Men noen ganger har nok vi nordmenn, inkludert meg selv, litt for mye tillit til folk, mener Kleiven.

Sikkerhetseksperten forteller at han selv ga opp å få pengene han tapte igjen. 39-åringen fikk heller aldri fikk tak i personene som lurte han, men at han føler han har fått litt hevn ved å reise til Gran Canaria og avsløre andre svindlere.

