Sydney hedrer Prince med lilla fyrverkeri

ANNONSE

Folkemengden jublet da himmelen ble farget lilla, til tonene av Prince-låten «Purple Rain». Oppvisningen startet klokken 22 lokal tid som del av den familievennlige fyrverkerioppskytingen, en opptakt til det storslåtte showet som Sydney pleier å stå for ved midnatt.

Les også: Rakettulykke i Kragerø

– Dette er et fantastisk syn og det er så vakkert over havna, med refleksjoner i vannet og alle folkene rundt. Hvis dette er bare forsmaken, kan jeg knapt vente på det som skal skje ved midnatt, sa en av de tilreisende, 18 år gamle Anna Fassbinder fra Köln, til DPA.

Saken fortsetter.

HEDRET PRINCE: Artisten Prince døde 21. april 2016.

Anslagsvis 1,5 millioner mennesker var ventet å samle seg rundt havna ved midnatt for å se fyrverkerishowet til en samlet prislapp på over 40 millioner kroner gå opp i røyk. Over 100.000 raketter skulle skytes opp, ifølge arrangørene, som på forhånd hadde lovet det største fyrverkerishowet i byen til nå.

Politiet hadde utplassert veisperringer for å hindre angrep med kjøretøy av den typen som har funnet sted i Nice og Berlin, og har samtidig slått fast at det ikke foreligger kjente terrortrusler mot nyttårsfeiringen.

Anslagsvis 1,5 millioner mennesker var ventet å samle seg rundt havna ved midnatt for å se fyrverkerishowet til en samlet prislapp på over 40 millioner kroner gå opp i røyk.

Nyttårsfeiring i Dubai tåkelagt

Tykk tåke skjuler mesteparten av Burj Khalifa, verdens høyeste bygning, og legger dermed en demper på rakettoppskytingen fra bygningen i Dubai.

Tykk tåke har ligget over De forente arabiske emirater hele uka. Lørdag morgen var 828 meter høye Burj Khalifa dekket av tykk tåke.

Det var likevel ventet at hundretusener av skuelystne ville samle seg rundt bygningen ved midnatt for å feire inngangen til det nye året.

Meteorologene sendte lørdag morgen ut tåkevarsel der det het at sikten var redusert til 100 meter, noe som også førte til forsinkelser på flyplassen.

Lørdag morgen var 828 meter høye Burj Khalifa dekket av tykk tåke. Her fra 42. etasje i en nabobygning.