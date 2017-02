En hval svømte for nær strandsonen på Vindenes på Sotra lørdag ettermiddag. Sotra 20170128. En hval svømte for nær strandsonen på Vindenes på Sotra lørdag ettermiddag. Der satte den seg fast og måtte ha hjelp av brannvesent for å komme løs. (Sotra brannvesen / NTB scanpix)

Syk hval hadde 30 plastposer i magen

Forskere fant 30 plastposer i magen på den syke hvalen som måtte avlives på Vindenes på Sotra i Hordaland.