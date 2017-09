Sykkel-VM: Bergen hylles over «hele» verden

Bergensere har alltid følt de har vært i sentrum for verdens oppmerksomhet. Nå er de det.

Sykkel-VM i Bergen innledet med massiv sutring fra vestsiden av fjellet. Raseriet var rettet mot hovedstadsområdet (som vanlig) og den manglende oppmerksomheten de fikk i riksavisene.

Nå har alt snudd. Bergenserne får oppmerksomhet «overalt», og det av det veldig positive slaget.

- Bergen leverer en sjeldenhet, en tempoetappe det er verdt å se på, skryter bransjestørrelsen Velonews. Til sine lesere verden over skriver de om tempoetapper som vanligvis er søvndyssende for publikum, men med den scenen Bergen by utgjør... Se selv, Vestlandets hovedstad er i sannhet slående vakker:

- Tempoetapper er vanligvis kjedelige, men den i Bergen var det helt motsatte, skriver sykkelnettstedet Velonews på Facebook.

Verdens mest kjente bergensere er stolte av byen sin. Alltid. Nå holder de på å sprekke.

Bysbarnet Davy Wathne er en levende legende:

Har alltid vært stolt, men aldri før SÅ stolt, over å være bergenser! For et fantastisk VM-publikum! For en vidunderlig flokk! pic.twitter.com/9sRqGezk5P — Davy Wathne (@TV2Davy) September 20, 2017

BAs papirforside torsdag 21. september.

– Dette er en historisk begivenhet. Dette kommer vi til å huske til vi dør. Bergenserne har gjort dette til en folkefest. Det er jo akkurat dette vi elsker, utdyper TV 2-profilen overfor BA.

Lokalavisen er ikke noe mindre stolt. Når vi ringer dem torsdag morgen, er ikke engang regnværet til bekymring.

- Det regner, men det gjør ingenting, kvitres det fra desken, som i dag har papirforsiden du ser til venstre her til å fyre opp under lokalpatriotismen.

Også utøverne i sykkel-VM er fra seg av glede over det de nå opplever. Vårt norske håp Edvald Boasson Hagen ble løftet opp på fløyen av de tusener av tilskuerne som fulgte med i fjellsiden:

Som vi ser er det litt bedre stemning ved løypene nå enn i VM i fjor:

🇶🇦 Doha, Qatar in 2016 vs. 🇳🇴 Bergen, Norway in 2017#Bergen2017 pic.twitter.com/KVdBgBeY5a — Hoebele Senden (@Hoebele) September 20, 2017

The biggest winner of this Worldchampionschips so far is Bergen and it's incredible crowds. #Bergen2017 — Felix Schönbach (@Felixschoenbach) September 20, 2017

The #Bergen2017 experience 🌍👌Thanks to the awesome fans for cheering on our 🇨🇦s! pic.twitter.com/uLubN2oN78 — Cycling Canada (@CyclingCanada) 20. september 2017

Men's ITT finish line on top of Mt. Fløyen. It doesn't get more spectacular than this #Bergen2017 pic.twitter.com/iZ3KydppXW — Eva Marisa (@EvaMarisa) 19. september 2017

Edvald Boasson Hagen underveis på de siste meterne av Fløyen. Vanvittig stemning! #Bergen2017 pic.twitter.com/FDQ5mVuFX3 — Torkjell (@torkjell) 20. september 2017

