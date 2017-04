ANNONSE

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er blitt mamma for tredje gang.

Nyheten delte hun på Facebook lørdag ettermiddag:

«I går kveld kom endelig den lille gutten vi har ventet og gledet oss til så lenge! Han har det veldig bra, og det har også både Espen og jeg. Nå blir det godt å tilbringe noen måneder sammen med bare babyen og familien.»

Den 39 år gamle statsråden gikk ut i permisjon i begynnelsen av mars og er ventet tilbake i statsrådjobben i juli.

Det har vært kjent at hun og ektemannen Espen Espeset, som har en datter og sønn fra før, ventet en sønn til.

Les også: - Det blir en gutt

Tilbake i juli

Listhaug planlegger for en kort permisjon og har gitt en del av den til ektemannen Espen.

«Planen er, hvis alt går bra, å være tilbake så smått på jobb i juli for å starte valgkampen. Men jeg mener ikke dette er riktig for alle. Tvert imot er idealet for meg at mor har muligheten til å tilbringe mye tid sammen med barnet sitt,» skrev hun i sin blogg allerede i november.