Sylvi Listhaug om rumenske tiggere: - Må bli slutt på naiviteten

I dokumentaren «Lykkelandet» har NRK Brennpunkt avdekket at det rumenske tiggernettverk i Bergen håver inn millioner av kroner.

Totalt 140 rumenere er sentrale i miljøet som driver med omfattende organisert tigging, gateprostitusjon og narkotikakriminalitet.

Dokumentaren har skapt enorme reaksjoner, og debatten om å innføre tiggeforbud er igjen blitt en het potet.

- Fikk se sannheten med egne øyne

Nå kaster også Fremskrittspartiets Sylvi Listahaug - for tiden i permisjon fra jobben som integrerings- og innvandringsminister - seg inn i debatten.

- I går fikk vi se sannheten med egne øyne om tiggerne, bakmennene og den organiserte kriminaliteten som har bidratt til å sende over 700 millioner kroner ut av Norge til Romania. Nå må det bli slutt på naiviteten som har preget landet vårt altfor lenge, skriver hun på Facebook onsdag kveld.

Hun retter samtidig kritikk mot Senterpartiet og viser til en VG-artikkel fra februar 2015, da partiet snudde i sitt syn på å innføre tiggeforbud.

- Frp i regjering foreslo tiggeforbud i 2015. Da sa Senterpartiet nei, og sikret dermed flertall for naiviteten. Nå håper jeg de innser realitetene, og er med på å forby tigging en gang for alle, skriver hun videre.

Sp: Ikke nasjonalt tiggeforbud

Senterpartiets Jenny Klinge er for tiden sykemeldt, men sa i en e-post til Nettavisen tirsdag at et nasjonalt tiggeforbud ikke er aktuelt nå.

Det var Senterpartiet som først ba om det, men partiet snudde altså i 2015. Klinge peker på at partiet sikret flertall for at kommunene selv kan innføre tiggeforbud.

- Det er anledning til å innføre kommunale tiggeforbud, så Bergen og andre kommuner kan i praksis treffe tiltak selv i tillegg til det politiet arbeider med, skriver Klinge.

- Tiggere reiser hjem til Romania

Onsdag kveld melder Bergens Tidende at flere tiggere har fortalt at de ikke lenger synes det er trygt å være Bergen.

- I dag har minst elleve personer kjøpt flybilletter hjem til Romania med praktisk hjelp fra ansatte Robin Hood-huset. De sier de synes det er utrygt og ubehagelig å være i Bergen nå, sier daglig leder ved Robin Hood-huset - et møtested for økonomisk vanskeligstilte personer -Marcos Amano, til avisen.

