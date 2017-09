En kvinne som ble sendt tilbake til Iran, skal nylig ha blitt tildelt 80 piskeslag i hjemlandet. Fare for pisking er asylgrunnlag, bekrefter regjeringen.

– Risiko for å bli utsatt for pisking gir grunnlag for beskyttelse (asyl) i Norge. Dette er uttrykkelig slått fast i Utlendingsdirektoratets (UDI) praksisnotat for Iran, og det er ingen uenighet i norsk utlendingsforvaltning om dette, skriver innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i et skriftlig svar i Stortinget torsdag.

Bakgrunn for saken: Asylsøker sendt fra Norge til Iran: - Ble pisket 80 ganger

Hun lovte for en uke siden å undersøke saken, men av svaret fremgår det at utlendingsmyndighetene fortsatt ikke har kommet til bunns i den. Utlendingsnemnda (UNE) jobber sammen med Norges ambassade i Iran for å finne ut hva som har skjedd og hvorfor.

– Dette arbeidet må avsluttes før UNE kan konkludere, skriver Listhaug, som minner om at hun selv ikke kan påvirke utfallet av enkeltsaker.

Statsråden understreker på generelt grunnlag at UNE og UDI alltid foretar en «individuell og grundig» vurdering av søkernes anførsler.

Det var TV 2 som først omtalte saken om den 36 år gamle kvinnen. Hun er utvist med bakgrunn i at norske myndigheter mente hun hadde en falsk dom, som tilsa at hun kom til å få 80 piskeslag av iranske myndigheter ved retur. For vel en uke siden skal dommen ha blitt fullbyrdet.

