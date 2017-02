Sylvi Listhaug til angrep på norske medier

ANNONSE

HÅNDVERKEREN (Nettavisen): Under Nettavisens konferanse om islam, innvandring og ytringsklima onsdag formiddag tok innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) et oppgjør med norske medier som hun mener behandler de ulike sidene i innvandringsdebatten ulikt.

- Hun ble kalt hore



- Det som er interessant er å se hvordan mediene behandler de to ulike sidene i debatten. Hvis noen på venstresiden blir angrepet, er de fort på pletten og forsvarer dem, og sier hvor forferdelig det er at de blir angrepet, sa Listhaug.

Hun hevdet at det motsatte skjer dersom noen fra «den andre siden» ytrer seg.

- Hva skjer når en 18 år gammel jente, som er med i Frps ungdom, skriver et innlegg. Hun fikk kommentarer om at hun var en hore, og at de håpet at hun ble voldtatt, fortalte Listhaug, og la til:

- Hva skjer når jenta kontakter mediene for å prøve å lage en historie om det? Absolutt ingenting, sa hun.

Listhaug mente de norske kommentatorene også er kjedelig like.

- Det er så kliss likt. Det er noe av det som er så kjedelig. Hvorfor er ikke mediene litt mer kritisk til hverandre? spurte hun.

- Veldig dobbeltmoral



Listhaug sier at hun selv blir møtt med at hun bruker «offerkortet»



- Jeg synes det ofte blir litt ubalansert. Hvis den ene siden blir angrepet så tar de dem i forsvar, mens blir man kalt både det ene og det andre på den andre fløya, da spiller vi offerkortet når vi tar til motmæle, sier Listhaug til Nettavisen etter debatten.

- Det er veldig dobbeltmoral, og en veldig ulik tilnærming til hvordan du håndterer spørsmålet. Jeg skulle ønske at man slo ned på usakligheter på begge sider, legger statsråden til.

- Tenker du på vinkling også, eller bare på kommentatorene?

- Ja, både vinklingen og kommentarene, sier Listhaug.

- Må stikke fingrene i grøten

I debatten viste hun også til Sverige, der hun mente mye var gått galt.

- Sverige er jo et eksempel på hvor galt det kan gå når du skjønnmaler hele situasjonen, sa hun, og påpekte, med henvisning til at vi må tørre å ta alle debattene om innvandring:

- Vi må stikke fingrene ned i grøten, sa Listhaug.

