Sylvi Listhaug ut mot Victor Norman: - Vi vil ikke ha svenske tilstander i Norge

ANNONSE

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) reagerer på at tidligere regjeringsmedlem professor Victor D. Norman slår et slag for en omfattende økning i mottak av flyktninger i Norge.

- Vi kan uten vanskeligheter ta imot hundre tusen flyktninger, og jeg personlig mener vi bør gjøre det, uttalte professor Victor D. Norman som gjestet Ole Torp på NRK tirsdag.

Norman er professor ved Norges Handelshøyskole ved institutt for samfunnsøkonomi.

På spørsmål om Norge ville kunne klare denne økningen uten vanskeligheter, modererte Norman seg noe.

- Det vil koste oss mye i startfasen, men hundre tusen er altså to prosent av Norges befolkning. Det finnes ikke den kommune i Norge som ikke er i stand til å ta imot to prosent flere innbyggere i løpet av et år, uttalte Norman.

Uttalelsene til den tidligere Høyre-statsråden Victor Norman får Sylvi Listhaug til å reagere.

Uttalelsene til den tidligere Høyre-statsråden får Sylvi Listhaug til å reagere.

På Facebook skriver hun følgende:

- Å sende ut en invitasjon til 100.000 flyktninger verden over vil være helt uansvarlig og medføre dramatiske konsekvenser for Norge på kort og lang sikt. Vi har store utfordringer bare med å integrere alle de som har kommet til nå. Victor Norman er i utakt med folket og heldigvis også med partiet sitt Høyre. Det trengs stø kurs i innvandringspolitikken med FrP og regjeringen ved roret! Vi vil ikke ha svenske tilstander i Norge.