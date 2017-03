Sylvi Listhaug vil gjøre det straffbart å ikke varsle om tvangsekteskap

ANNONSE

- Voksne som er kjent med eller mistenker misbruk av barn har en avvergingsplikt. Dette betyr at voksne som vet om tilfeller skal varsle om dette, ellers risikerer de straff, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til Dagbladet.

Les: Frp bosetter langt flere flyktninger enn SV

Hun opplyser at regjeringen også vurderer avvergingsplikt for personer som er kjent med at unge kan bli utsatt for tvangsekteskap.

I regjeringens nye handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, som legges fram til uka, går innvandrings- og integreringsdepartementet også inn for å utrede kriminalisering av utenomrettslige og religiøse tvangsekteskap.

Les: UDI vil kaste ut familie på tolv: - Verre enn Trump

Sylvi Listhaug påpeker at mange av tvangsekteskapene er religiøst godkjent og ikke fanget opp av dagens lovverk.

Hun forklarer overfor Dagbladet at de dermed ikke er gift i henhold til det norske lovverket, men er likevel gift etter deres kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent. Regjeringen vi lse på måter å stramme til regelverket, slik at det også blir kriminelt å tvangsgifte jenter i religiøst godkjente ekteskap.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her