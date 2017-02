Syria: - 42 drept i angrep mot sikkerhetsstyrker i Homs

ANNONSE

Det doble selvmordsangrepet var rettet mot president Bashar al-Assads sikkerhets- og etterretningsstyrker i de tungt bevoktede bydelene Ghouta og Mahatta, ifølge den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

- Angrepet rammet hovedkvarterene til de statlige sikkerhets- og etterretningsstyrkene i to sentrale områder av Homs, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman til AFP.

Dødstallet steg lørdag formiddag. Ifølge SOHR og statlige medier skal opptil 42 personer være drept, mens det ifølge guvernørkontoret i Homs dreier seg om rundt 20 drepte. Videre skal minst 25 personer være såret i de to angrepene.

En høytstående etterretningsoffiser skal være blant de drepte, ifølge Abdulrahmans opplysninger.

Syriske sikkerhetsstyrker sperret lørdag formiddag av sentrumsområdet i Homs.

Det syriske regimet har siden mai 2014 kontrollert Homs, som er landets tredje største by. Myndighetene fikk kontroll over byen etter at opprørere gikk med på en avtale i regi av FN.

Siden da har situasjonen i Homs fortsatt vært ustabil, med flere bombeangrep. I fjor ble 64 personer drept i et dobbeltangrep i byen.

Foreløpig foreligger det ingen opplysninger om hvem som sto bak selvmordsangrepene.