SELFIE: Anas Modamani fra Darayya tok et bilde av seg selv med Tysklands statsminister Angela Merkel under hennes besøk i et tilfluktsområde for flyktninger i Spandau-distriktet i Berlin den 10. september i 2015. Foto: privat

Syrisk flyktning saksøker Facebook etter Merkel-selfie

Hevder selfien er blitt misbrukt på nettstedet.