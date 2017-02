ANNONSE

Ifølge den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM, er det syrere som oftest takker nei til å komme til Norge. IOM anslår at det gjelder om lag én av ti. Det skriver NRK.

- Den globale trenden er at syrere som oftest ikke prøver å dra fra Syria. De oppholder seg i nabolandene og venter på et stabilt land å vende tilbake til, sier Steve Hamilton, sjef for IOM Norge til NRK.

I tillegg trekkes skepsis til norske normer og regler fram som en mulig årsak til at noen ikke ønsker å dra til landet langt mot nord:

Norsk-tunisiske Hidoussi holder kulturorienteringskurs for kvoteflyktnigner på vegne av Integrerings– og mangfoldsdirektoratet og IOM. Hun forteller at det byr på en del overraskelser for mange syrere:

- En del synes det er litt skremmende at gutter og jenter har svømmeundervisning sammen på skolen. Det har kanskje å gjøre med at man har andre religiøse verdier eller livssyn enn det man har i Norge, sier hun til NRK.

