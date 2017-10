Syriske opprørsgrupper med våpenhvileavtale nær Damaskus

Tre syriske opprørsgrupper har inngått en avtale om våpenhvile som skal gjelde i sørlige deler av Damaskus, ifølge egyptiske medier.

Avtalen går ut på å åpne de største passasjene og å stoppe tvangsflyttingen av innbyggerne i det opprørskontrollerte distriktet Øst-Ghouta, ifølge avisen Al-Ahram. Avtalen ble inngått i et møte i Kairo, men den omfatter ikke syriske regjeringsstyrker.

Lederen av den politiske avdelingen i opprørsgruppen Jaish al-Islam, Mohamed Alloush, sier Egypt har lovet å hjelpe å stoppe beleiringen av Øst-Ghouta ved bruk av diplomatiske midler for å sørge for at nødhjelp vil nå inn i området.

Øst-Ghouta, nær Damaskus, er en av opprørsgruppenes siste høyborg i kampen mot syriske regjeringsstyrker.

Torsdag ble 18 mennesker drept av IS i et bilbombeangrep nordøst i Syria, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Blant ofrene var flyktninger og kurdiske sikkerhetsstyrker.

Angrepet fant sted i Hasakah, i et område der internt fordrevne syrere fra provinsen Deir al-Zor vanligvis samles.

