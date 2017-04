Tajik åpner for å endre hallikparagrafen

ANNONSE

Dagens paragraf gjør det ulovlig å leie ut en leilighet til en person som selger sex, dersom man «forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte».

I praksis betyr det at prostituerte tvinges til å dra hjem til kunden, der det er større risiko for vold og trusler, forteller daglig leder Bjørg Norli ved Pro Sentret til Dagsavisen.

- Vi har sett i en rekke saker at politiet oppsøker leiligheter hvor det selges sex, gir utleier informasjon om at det foregår prostitusjon i leiligheten, og at utleier derfor må kaste ut den prostituerte for ikke å bli rammet av hallikparagrafen, sier Norli. Hun vil ha inn en presisering slik at bare de som leier ut til prostituerte i vinnings hensikt, skal rammes.

- Jeg er åpen for å se på om vi kan justere hallikbestemmelsen. Målet er ikke å gjøre de som er i prostitusjon husløse, men å kriminalisere de som reelt sett fremmer andres prostitusjon og tjener penger på andres sårbarhet, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Hadia Tajik.