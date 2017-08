Tajik: «Dette er de ekte norske verdiene»

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik lister opp de ekte norske verdiene - og hun mener regjeringen med Erna Solberg i spissen angriper dem.

Hun er svært kritisk til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og Sp-nestleder Ola Borten Moes (Sp) uttalelser om norske verdier i et VG-intervju 30.07.

Spesielt er Ap-nestlederen lite imponert over de to som i intervjuet peker på norske verdier som vafler, jordbær og kaffe.

Hun har derfor laget en liste med seks punkter på ekte norske verdier som hun mener er ender press (hun presiserer overfor VG at listen ikke er uttømmende).

1. Avstanden mellom folk og makt er liten

2. Vanlige arbeidsfolk er likestilt med arbeidsgiverne

3. At barna våre lærer av hverandre i fellesskolen

4. At folket sammen eier og har tilgang på norske naturressurser

5. At kvinner og menn får de samme mulighetene

6. At våre kunst- og håndverkstradisjoner overlever

Tajik mener disse verdiene er truet av regjeringen som statsminister Erna Solberg (H) leder.

– Høyre/Frp-regjeringen har systematisk arbeidet de siste fre årene for å sette disse viktige og sentrale verdiene under press. Det er

de som setter norske verdier under press, sier Tajik.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) deler noe av Tajiks kritikk av

kulturministeren og Sp-nestlederens uttalelser om norske verdier.

Hun mener de to trønderne glatt overser innvandringen.

- Det er det de ikke tør å gå inn på. Og det er det som er den viktigste grunnen til at våre verdier er under press. Desto større innvandringen blir år for år, desto større blir presset på våre verdier, sier Listhaug blant annet til VG.