Tar Trumps innreiseforbud for flyktninger til retten

ANNONSE

Søksmålet ble fremmet av organisasjonen American Civil Liberties Union og flere andre menneskerettsorganisasjoner lørdag etter at to irakiske statsborgere ble pågrepet på JFK-flyplassen utenfor New York natt til lørdag.

Les også: Trump med harde flyktningtiltak og omlegging av militæret

De to irakerne har også saksøkt Trump på grunn av presidentordren, opplyser deres advokater.

Syrere utestengt på ubestemt tid

USAs president Donald Trump skrev fredag under på en presidentordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk.

Les også: Trumps flyktningforslag vekker reaksjoner

Ordren innebærer blant annet at syriske statsborgere ikke lenger får visum til USA, og at alle syriske flyktninger utestenges på ubestemt tid.

I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

Nektes, selv med «green card»

Det blir også 90 dagers stans i utskrivelsen av nye visum til borgere fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, land med hovedsakelig muslimske statsborgere.

Det amerikanske departementet for innenlands sikkerhet presiserer lørdag at den midlertidige stansen i innreisetillatelser også gjelder personer som allerede har fått arbeidstillatelse, såkalt «green card», i USA.

– Det stanser de som har arbeidstillatelse, skriver departementets talskvinne Gillian Christensen i en epost, ifølge Reuters.

Les også: Trump ser for seg sterkere innsats mot IS

Les også: Tyrkiske NATO-soldater søker asyl i Tyskland

Iran svarer med samme mynt

Iran vil nekte amerikanske borgere innreise som svar på Trumps beslutning.

Det opplyser det iranske utenriksdepartementet lørdag.

– Den islamske republikken Iran har besluttet å svare med samme mynt etter den fornærmende beslutningen fra USA om iranske statsborgere. Dette vil gjelde helt fram til de amerikanske tiltakene oppheves, heter det i en uttalelsen fra landets utenriksdepartement. (©NTB)

Les også: Trump klar for telefonmaraton med statsledere

Les også: May: Trump lover 100 prosent støtte til NATO

Har du sett disse videoene?