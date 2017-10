Tatt for merkelig kjøring - hevdet han øvelseskjørte med seg selv

- Det er en helt ny vri.

(Drammens Tidende): En politipatrulje reagerte på kjøringen til en bil som de møtte i Stasjonsgata i Hokksund sentrum rundt midnatt torsdag.

- Patruljen reagerte på det de beskriver som merkelig kjøring, og valgte å ta en kontroll av føreren som var alene i bilen, forteller operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt.

Mannen som er i 30-årene hadde ikke gyldig førerkort, og ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

Operasjonslederen forteller at politipatruljen hadde litt vanskelig for å kommunisere med mannen som hadde et begrenset ordforråd på norsk.

Mannen skal ha fått formidlet at han var ute og øvelseskjørte med seg selv, og at han hadde vært ute på veien i rundt ti minutter.

- Det er en helt ny vri, sier Groth, som legger til:

- Nå er det uvisst hva denne personen kjenner til av norske lover og regler rundt dette. Dette skal han få forklare seg nærmere om med en tolk til stede.

Bare for å ha det på det rene: I Norge er loven at den som er ute å øvelseskjører skal ha med seg en ledsager i bilen som har hatt førerkort i fem år eller lengre. Bilen skal også merkes med en L, som signaliserer til andre bilister at det er en som er ute å øvelseskjører som sitter bak rattet.

