Tenåringsjente drept av hai i Australia

Jenta var ute og surfet sammen med faren i nærheten av Wylie Bay i delstaten Western Australia da haien angrep mandag ettermiddag. Hun mistet ett av beina og blødde kraftig da hun ble tatt opp av vannet og kjørt til sykehus.

- Faren var et stykke unna da angrepet skjedde. Han hørte henne skrike før hun ble dratt under vann, skriver avisen The West Australian.

Moren og to yngre søstre sto på stranden og ble også vitner til angrepet.

Myndighetene har stengt stranden i Wylie Beach og folk oppfordres inntil videre til å holde seg unna vannet. I 2014 mistet en mann sin venstre arm og høyre hånd da to hvithaier angrep ham på samme sted.

Antallet haiangrep har økt de siste årene som følge av økende interesse for vannsport og at haiens byttemat beveger seg nærmere land. De siste tiårene har snittet for hele Australia ligget på under to dødelige haiangrep i året.