Texas godkjenner forbud mot innvandringsliberale byer

Trumps forsøk på å strupe økonomiske overføringer til byer som ikke vil samarbeide med USAs utlendingsmyndigheter ble midlertidig stoppet av en dommer i forrige uke. Men den republikanske guvernøren Greg Abbott i Texas lover å få lovforslaget omgjort til lov i delstaten.

Lovforslaget sier at alle som anholdes av lokalt politi, uansett situasjon, kan bli forhørt om sin innvandrerstatus. Det kreves også at lokalt politi anholder mistenkte for kriminelle handlinger for mulig deportering. Det opprinnelige lovforslaget innebar også at distrikter som ikke samarbeider med føderale myndigheter trues med kutt i føderale overføringer.

- Diskriminering

Republikanere ønsker med det nye lovforslaget at lokalt politi skal hjelpe føderale innvandringsmyndigheter å slå ned på kriminelle som oppholder seg i USA ulovlig. Det lover Texas-guvernøren å gjøre.

Demokratiske motstandere har på sin side sagt at lovforslaget er diskriminering og skremming. Såkalte innvandringsliberale byer i USA mener lovforslaget vil diskriminere innbyggere som er der ulovlig og skremme dem fra å kontakte politiet. I stedet for å skremme folk, ønsker disse byene at innvandrerne integrerer seg og melder fra om generell kriminalitet til politiet. Skal det fungere, mener byene at folk ikke må være redde for å bli deportert.

I disse byene får ikke politi eller myndigheter per i dag forhøre seg om innbyggernes innvandringsstatus eller anholde personer for deportering etter løslatelsesdato på krav fra føderale myndigheter.

Stans

Myndighetene i San Francisco og Santa Clara gikk til sak mot presidentordren som Trump signerte i forrige uke, og argumenterte med at den kan stanse flere milliarder dollar i føderale overføringer. Dommer William Orrick i San Francisco avsa tirsdag i forrige uke en kjennelse i forbindelse med at sakene behandles i retten.

–- Føderale midler som ikke har noe med innvandring å gjøre kan ikke trues bare fordi et lovdistrikt velger en innvandringspraksis presidenten ikke er enig i, sa Orrick.

Dommer Orrick trakk fram at Trump gjentatte ganger har sagt at føderale midler er et våpen han vil bruke mot byer som motsetter seg hans politiske linje.

Kjennelsen betyr at Trumps presidentordre om å begrense overføringene ikke vil tre i kraft mens dette behandles i rettsvesenet. Politisamarbeid med føderale myndigheter kan imidlertid bli innført, slik Texas nå viser.

Politibetjenter har dermed lov til å forhøre seg om personers innvandrerstatus, og politisjefer trues med fengsel om de ikke samarbeider med føderale myndigheter.