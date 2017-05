ANNONSE

Natt til torsdag kom nyheten om at Buckingham Palace hadde innkalt til et svært uvanlig hastemøte. Dette førte til en rekke spekulasjoner, og den britiske storavisen The Sun skal ha feilaktig antydet at pris Phillip var død.

The Sun publisert en artikkel ved 09-tiden på nett med følgende tittel: «Prins Phillip er død i en alder av 95. Hvordan døde hertugen av Edinburgh?» ifølge The Independent.

«Prins Phillip, også kjent som Hertugen av Edinburgh, var ektemannen til dronning Elizabeth. Han var gift med dronning Elizabeth. Paret hadde fem barn sammen - prins Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward,» skrev The Sun i artikkelen.

Artikkelen ble slettet etter kort tid, men dukker fortsatt opp i Google-søk.

Franske medier meldte også feilaktig at prins Phillip var død.

Den virkelige årsaken til hastemøtet var kunngjøringen om at prins Phillip pensjonerer seg, hvilket innebærer at han ikke lenger vil delta på offisielle oppdrag fra august.

Det verserte også rykter om at hastemøtet gjaldt helsen til dronning Elizabeth (91) eller prins Phillip som fyller 96 år i juni.

