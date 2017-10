The Washington Post: - Nobelkomiteen bør gjøre Kina rasende

Avisen mener Nobelkomiteen bør ta et nytt oppgjør med Kina.

Fredag klokken 11.00 kunngjøres årets tildeling av Nobels fredspris. Dagen før kunngjøringen, skriver storavisen The Washington Post på lederplass at Nobelkomiteen bør tildele prisen til Liu Xiaobos enke, Liu Xia.

«Nobelkomiteen bør gå foran og gjøre Kina rasende,» lyder tittelen på lederartikkelen som er signert Fred Hiatt, som er én av avisens redaktører.

«Gjennom Liu Xiaobos år i fangenskap, betalte Liu Xia (kona) en tung pris. Selv om hun aldri var tiltalt for noen forbrytelser, ble hun holdt i en kvelende husarrest, noe som hindret henne nesten fra all kommunikasjon med utenomverden,» skriver Hiatt.

- Fnøs av fredsprisen

«Kinas kommunistiske styre fnøs av fredsprisen, etter alt å dømme verdens mest prestisjefulle pris – og slapp unna med det. Gitt Kinas voksende økonomiske innflytelse, og deres villighet til å bruke denne innflytelsen til å innfri utenrikspolitiske mål, er det stadig færre og færre stater som lager noe oppstyr, uansett hvor mye Kina mishandler sine egne statsborgere,» skriver han.

«Hvilken bedre måte for Nobelkomiteen å forsvare verdiene som både Liu Xiaobo og Liu Xia sto for, enn å tildele henne prisen som han aldri fikk lov til å motta?»

Liu ble tildelt Nobels fredspris i 2010. Han fikk imidlertid aldri tatt imot fredsprisen selv, ettersom han sonet en elleve år lang dom.

Kuttet alle bånd til Norge

Tildelingen gjorde Kina rasende, og endte med at kineserne kuttet diplomatiske relasjoner til Norge. Forbindelsen ble først gjenopprettet seks år senere, etter at Norge skrev under på en erklæring om at de ikke skulle trosse «Kinas kjerneinteresser».

Kina anså Liu som en kriminell. Han døde på sykehus, hvor han mottok behandling for uhelbredelig kreft, 63 år gammel i sommer.

