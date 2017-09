Therese Johaug har fått enda en ny sponsor

Populariteten hennes har ikke dabbet av.

Dopingdømte Therese Johaug (29) har signert en ny sponsoravtale med selskapet «Saltdalshytta», skriver VG Nett.

Signeringen fant sted like etter at hun fikk dommen på 18 måneders utestengelse som gjør at hun ikke rekker OL.

– Therese lånte en hytte i en kort periode, men trivdes så godt at hun ønsket å tenke lenger frem i tid. Hun skal ikke etablere seg som en klassisk hyttebruker, men har behov for gode treningsforhold og er glad i den norske fjellheimen, sier markedssjef Trond-Arve Nikolaisen til avisen.

- Vi har blitt glad i henne

Ifølge Nikolaisen, tar ikke de stilling til skyldspørsmålet:

– Vi har sagt at vi ikke vil spekulere i hvorvidt dommen var for streng eller ikke. Vi står utenfor diskusjonen om landslag, utøver og fordeling av skyld, men støtter Therese som person. Hun er utestengt, men vi kjenner henne som person og har blitt glad i henne – akkurat som det norske folk virker å ha blitt.

Selskapet har stilt en hytte på Sjusjøen til disposisjon helt siden hun testet positivt på clostebol.

Johaugs manager Jørn Ernst.

- Tre års avtale

Nettavisen har vært i kontakt med Johaugs manager Jørn Ernst.

- Hva er avtalen med «Saltdalshytta» verdt?

- Nei, det kan jeg ikke kommentere, men den strekker seg over tre år, sier Ernst til Nettavisen.

Han bekrefter at ingen av Johaugs private sponsorer har trukket seg i kjølvannet av dopingdommen.

- Får stadig tilbud fra sponsorer

Hun har ikke mindre enn 14 private avtaler, foruten sistnevnte: «Isklar», «Asko», «Colgate», «Jordbærpikene», «Eger», «Tagheuer», «Oakley», «Autostrada», «Huawei», «United Bakeries», «CTC», «Jaguar» og «Nøk».

- Har hun plass til enda flere?

- Ja, det har hun, og vi mottar stadig tilbud, både fra Norge og utlandet. Men vi må vurdere ut fra resten av porteføljen og om hun har kapasitet til å følge dem opp, forklarer Ernst.

