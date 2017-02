Thor-Egil har fått 350.000 kroner fra fremmede

ANNONSE

Verken mobilen eller saldoen til 21 år gamle Thor-Egil Solvang fra Hammerfest har stått stille siden han fortalte iFinnmark at jernstanga han har i ryggen, en dag vil knekke, slik at han dør.

At han - med alvorlig skoliose - har måttet leve på fattigdomsgrensa uten noen form for oppfølging av det offentlige i mange år, har rørt og opprørt en hel nasjon. Til og med Nav har erkjent at de har sviktet 21-åringen.

Til nå har han mottatt 350.000 kroner i støtte fra ukjente landet over, etter at vennene satte i gang en innsamlingsaksjon.

- Det er fortsatt helt uvirkelig. Jeg har vel 550 uleste varsler på mobilen, og det har tatt helt av, forteller han til Nettavisen tirsdag.

- Det er så mange meldinger at jeg ikke sjans til å takke alle, men jeg er utrolig takknemlig.

Pengene skal forenkle hverdagen

Med pengene skal ha nå kjøpe seg en spesialtilpasset seng og en bil som er bra for helsa hans.

- Og så må jeg bruke dem på førerkort, hvis Nav fortsatt ikke vil betale det.

Fra totalt fremmede får han beskjeder som «Stå på», «God bedring» og «Din historie har rørt meg enormt».

Til og med noen av dem som gjennom oppveksten har sagt stygge ting til ham på grunn av sykdommen, har tatt kontakt.

- Noen av mobberne har skrevet til meg. De sier de støtter meg og at jeg skal stå på.

- Har ikke visst halvparten

21-åringen sier historien han nå har fortalt, var ukjent for selv gode venner av ham.

- Det er faktisk litt artig. Venner sender meg meldinger og sier at de ikke har visst om halvparten av det jeg har gjennomgått og at de ikke skjønner hvorfor jeg ikke har sagt noe. Men jeg er ikke en fyr som klager over egen situasjon.

Fikk nytt håp

Selv om Solvang lenge har vært innstilt på at jernstanga styrer skjebnen hans, begynner han nå å håpe på at han kan bli frisk.

- Jeg håper jo det. Journalisten i iFinnmark har blitt kontaktet av ei som har vært i samme situasjon som meg. Hun har tatt en operasjon i USA, og ville gjerne snakke med meg. Når man hører sånt får man jo litt håp om at det kan ordne seg.

At både Nav og Hammerfest kommune innrømmer at 21-åringen har fått feil behandling, ser Solvang på som et steg i riktig retning.

- Det føles som en seier.

