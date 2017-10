Thor-Egil Solvang opereres ved Rikshospitalet

Thor-Egil Solvang opereres i dag ved Rikshospitalet. Den etterlengtede ryggoperasjonen skal fjerne og erstatte jernstanga i ryggen, som når som helst kan knekke.

(iFinnmark): Med mamma Judit Solvang, samt flere andre slektninger ved sin side, er Thor-Egil Solvang klar for den store ryggoperasjonen. Her vil spesialistene fjerne jernstanga, før de fester to nye stag til hver side av hofta. Fra disse stagene skal det gå små stag inn mot ryggraden, som skrues i ryggvirvlene. Ryggen skal avstives og være helt rett.

Thor-Egil Solvang skal endelig operere ryggen, hvor han har en jernstang som er ventet å knekke. Foto: Privat

Enormt engasjement

Thor-Egils historie vekket et enormt engasjement da den ble kjent i februar i år. Fra inn- og utland kom et folkekrav om at nå måtte noe gjøres for den skoliose-rammede 21-åringen. Thor-Egil fikk tusenvis av støttemeldinger og spontant ble det samlet inn rundt en halv millioner kroner for å hjelpe.

Omfattende

Onsdagens operasjon er svært stor og omfattende, og er ventet å ta hele dagen.

– I dag har jeg vært til mange undersøkelser og har møtt mange leger. Jeg blir veldig godt ivaretatt, sier Thor-Egil innimellom legesamtalene og undersøkelsene tirsdag ettermiddag.

– Hvordan jeg har det? Helt ok. Jeg tenker ikke stort om morgendagen. Det går som det går, sier Thor-Egil.

To år med opptrening

Etter operasjonen må 22-åringen belage seg på minst to år med sykehusopphold og opptrening.

«Uansett er målet mitt å komme frisk og oppegående tilbake», sa Thor-Egil i et intervju med ifinnmark i september i år.

MAMMA MED: Med mamma Judit Solvang ved sin side, venter Thor-Egil på morgendagens storoperasjon. Her etter møtet med Nav 3. mars i år. Foto: Helle Østvik

