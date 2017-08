Tiåring slått ned i Orkanger

En ti år gammel gutt ble mandag slått ned i Orkanger. Politiet mistenker en 16-åring for å stå bak ugjerningen.

– Gjerningspersonen, en ungdom på 16 år, kom ut av en bil og slo til 10-åringen, ifølge opplysninger vi har fått. 16-åringen var trolig passasjer i bilen, sier etterforskningsleder Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor til Sør-Trøndelag. Hun kunne mandag kveld ikke si mer om hva som hadde skjedd, men sier saken blir fulgt opp tirsdag.

Gutten som ble slått, har trolig ikke blitt påført alvorlige skader i hendelsen mandag ettermiddag.

Senere mandag fikk politiet melding om at en 16 år gammel gutt var blitt utsatt for vold i Orkanger sentrum. Han skal ha fått skader som gjorde at han måtte sy, opplyser politiet til Adresseavisen.

Fagerholt kan ikke bekrefte om det er snakk om samme gjerningsperson.

