Tidligere siktede i Tina-saken krever høyere erstatning

Tre av de fire mennene som ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen, saksøker staten med krav om høyere erstatning.

– Dette er en sak som har fått enormt mye medieoppmerksomhet. Den totale belastningen har vært så stor at vi mener en erstatning på 50.000 kroner er altfor lavt, sier advokat Trond Wåland til Fædrelandsvennen.

Han representerer en av de fire mennene som for to år siden ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen i september 2000. Siktelsene ble senere henlagt, og de siktede fikk erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.

Det opprinnelige erstatningskravet var på 750.000 kroner. I stevningen er det lagt ned påstand om det samme beløpet, opplyser advokaten. Han sier det er et samlet bilde som ligger til grunn for kravet.

– Falske minner

Wålands klient og to andre menn ble dratt inn i den oppklarte drapssaken etter at en barndomskamerat av dem tilsto drapet i 2015. Alle de tre andre nektet for at de hadde noe med drapet å gjøre. Sakkyndige slo senere fast at mannen tilsto drapet som en følge av falske minner.

Riksadvokaten henla 12. september 2016 saken mot de fire og begrunnet henleggelsen med «intet straffbart forhold».

Venter rapport

I tillegg til Wålands klient har også de to andre mennene som ufrivillig ble involvert i saken, søkt om erstatning. De to søkte om 700.000 kroner hver, men ble tilkjent like over 60.000 kroner hver. Advokatfirmaet Sylte forbereder nå et søksmål på vegne av disse to. Advokat Olav Sylte sier de kun venter på en siste psykolograpport om belastningene saken har medført på de to klientene.

Kaija Marie Folkestad Bjelland hos Regjeringsadvokaten sier Wålands sak er sendt til rettssystemet, og hun ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før det foreligger en dom.

Mannen som tilsto drapet, ble tilkjent 7.000 kroner i erstatning i juni i år.

