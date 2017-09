Tigger brukte bilde av Jannice sin kreftsyke datter

Jannice Eklöf fant bilde av sin egen kreftsyke datter på gata, der det ble brukt til å tigge penger.

- Vår kreftsyke datter ble brukt som lokkemiddel for å lure folk for penger, skriver svenske Jannice Eklöf på Facebook. Du kan lese hele posten nederst i saken.

Noen venner av henne oppdaget bilde av datteren Juva utenfor en matbutikk i Sundsvall i Sverige. Tiggerne hadde festet et jesusbilde på bildet av datteren.

JANNICE OG DATTEREN: Her er Jannice Eklöf og datteren Juva.

- Det kjennes helt surealistisk. De utnytter mitt syke barn. Juva har leukemi og bilder av henne har vært på en Facebook-side som solgte armbånd til støtte for kreftsyke barn. De kan ha funnet bilde på Facebook-gruppen, sier Eklöf til svenske P4 Västernorrland.

- Ikke nytt



- Det her er ikke nytt. Vi har sett tidligere at de har printet ut bilder av barn og brukt det når de tigger, sier Bo Johansson i prosjektet Make Sense, som møter EU-migranter i Sundsvall, til P4.

ORIGINALBILDE: Her er bildet som tiggerne misbrukte. Bildene i denne saken er brukt med tillatelse fra Jannice Eklöf.

- Det var et eldre par som hadde bildet. Mannen er dårlig på grunn av sykdom, og kvinnen er analfabet. Paret kan nok ikke ha skrevet ut bildet selv, sier han.

Han sier at de fleste som tigger, bruker bilder av egne barn, og at de bare ønsker penger til mat og klær.

- Ikke misbruk henne



For Eklöf er det vondt å tenke på at datteren blir brukt på denne måten.

- Denne jenta har gått gjennom helvete i sitt korte liv, og har fremdeles en lang vei å gå før hun kommer ut på andre siden, skriver Eklöf på FB.

Selv om hun er svært sint på de hun beskriver som «svindlere», ber hun om at posten hennes ikke skal brukes i rasistiske sammenhenger.

- På samme måte som vi ikke ønsker at vår datter skal bli misbrukt av kriminelle nettverk, ønsker vi heller ikke at hun skal bli en brikke for mennesker som vil uttrykke sine politiske meninger. Vær så snill å respektere det, skriver hun.