Tillerson: - Har aldri vurdert å gå av

Utenriksminister Rex Tillerson avviser kategorisk påstander om at han skal ha vurdert å gå av etter at han angivelig kalte president Donald Trump «idiot».

– Jeg har aldri vurdert å forlate denne posten, sa Tillerson på en pressekonferanse i Washington onsdag.

Bakgrunn: NBC: Tillerson kalte Trump «åndssvak»

Uttalelsen var svar på en nyhetsmelding fra NBC News der det het at Tillerson ifølge «flere høytstående tjenestefolk i Trump-administrasjonen» under et møte i Pentagon kalte Trump «moron» – som kan oversettes til «idiot»

Tillerson skal ha vurdert å gå av som utenriksminister, meldte NBC News. Kanalens kilder opplyser også at visepresident Mike Pence noen dager etter møtet angivelig skal ha bedt Tillerson vise respekt, og at både Pence og andre høytstående i Trump-administrasjonen skal ha oppfordret Tillerson til ikke å gå av.

Tillerson sa på pressekonferansen onsdag at dette er feil.

– Visepresidenten har aldri måttet overtale meg til å forbli i stillingen som utenriksminister, fordi jeg har aldri vurdert å forlate posten, sa Tillerson.

Utenriksministeren sa videre at han er fersk i det politiske miljøet i Washington.

– Det er dette jeg ikke skjønner med Washington. Der jeg kommer fra, driver vi ikke med slikt tøys. Det har bare til hensikt å splitte folk, sa Tillerson, som skrøt av Trump og hans utenrikspolitikk.

Heller ikke Trump likte meldingene som fjernsynskanalen sendte ut.

– NBC News er falske nyheter og enda mer uærlig enn selv CNN. De er en skam for god journalistikk. Ikke annet å vente at oppslutningen deres faller, skrev Trump på Twitter mens Tillerson holdt sin pressekonferanse.

