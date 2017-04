Tillerson: Kina truer Nord-Korea med sanksjoner

ANNONSE

Tillerson uttaler seg om Kinas forhold til Nord-Korea i et intervju med Fox News Channel torsdag kveld, dagen før han skal lede et møte om Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd.

- Vi vet at Kina har samtaler med ledelsen i Nord-Korea. De har bekreftet overfor oss at de har henstilt til regimet om ikke å gjennomføre flere kjernefysiske tester, sier Tillerson.

- Kina har også sagt til USA at de har informert Nord-Korea om at hvis de gjennomfører ytterligere kjernefysiske tester, vil Kina igangsette egne sanksjoner, sier Tillerson.

Hardere linje

På møtet i FNs sikkerhetsråd vil Tillerson trolig presse på for at landene tar en hardere linje overfor Nord-Korea. Tillersons kinesiske motpart, Wang Yi, vil også delta på møtet. USA har lenge gått i bresjen for tiltak mot Nord-Korea, men har også gjort det klart at de ønsker at Kina tar en lederrolle i den diplomatiske prosessen for å få en fredelig løsning på den svært anspente situasjonen.

- Vi kommer til å teste Kinas villighet til å hjelpe oss med å håndtere denne alvorlige trusselen. Vi skal diskutere hvilke grep som kan bli nødvendige for å øke presset på ledelsen i Nord-Korea for å få dem til å revurdere sitt nåværende ståsted, sier Tillerson om møtet fredag.

Ingen resolusjonsutkast skal diskuteres på møtet.

Tidsspørsmål

Tidligere torsdag betegnet admiral Harry Harris Jr. i USAs stillehavskommando situasjonen med Nord-Korea som en krise og sa at forholdet mellom landene er på sitt verste noen gang.

Harris er overbevist om at Nord-Koreas leder Kim Jong Un ønsker å gjennomføre planen om å utvikle atomvåpen og ballistiske missiler med kapasitet til å nå amerikansk jord, slik den nordkoreanske lederen har sagt gjentatte ganger. Ifølge Harris vet ikke amerikansk etterretning hvor langt unna målet Nord-Korea er, men han er sikker på at de vil nå det.

- Spørsmålet er ikke om det vil skje, men når.

FNs sikkerhetsråd har vedtatt seks sett med sanksjoner mot Nord-Korea for å legge press på landet, men dette har ikke forhindret Nord-Korea fra å teste ballistiske missiler og atomvåpen. Dette skyldes ifølge eksperter at sanksjonene ikke er gjennomført i tilstrekkelig grad. USA vil nå presse verdenssamfunnet til å følge opp sanksjonene. Ikke minst er det viktig at Kina, som Nord-Koreas viktigste handelspartner, følger opp, for at sanksjonene skal ha noen effekt.