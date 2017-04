Tillerson sier Russland sviktet i Syria

ANNONSE

Tillerson snakket med journalister kort tid etter at USA angrep en syrisk flybase i Homs-provinsen natt til fredag. Angrepet var en motreaksjon på et kjemisk angrep mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag, der minst 86 sivile døde. Tillerson påpeker at Russland for fire år siden forpliktet seg til å sørge for at Syria ikke kunne bruke kjemiske våpen.

- Enten har Russland vært medskyldig eller så har Russland rett og slett vært inkompetent i sin evne til å oppfylle sin del av avtalen, sier Tillerson.

Avtalen om at Russland skulle sikre de kjemiske våpnene i Syria ble inngått etter at daværende president Barack Obama truet med flyangrep. Etter at Russland inngikk avtalen, ble angrepsplanene avblåst fra USAs side.

Russland har bidratt med militær støtte til Syria i den seks år lange krigen. Talsperson for den russiske regjeringen, Dmitri Peskov, sa i et intervju med nyhetsbyrået AP torsdag at landet ikke gir syriske ledere ubetinget støtte, men la til at det heller ikke er riktig å si at Russland kan overtale Syrias president Bashar Al-Assad til å gjøre som Russland vil.

- Det er helt feil, sier Peskov.

