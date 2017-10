Tillerson: Vil forsøke å forhandle med Nord-Korea helt til første bombe faller

USAs utenriksminister lover å søke en diplomatisk løsning med Nord-Korea helt til første bombe faller. Samtidig innleder USA og Sør-Korea en ny militærøvelse.

Uttalelsen fra utenriksminister Rex Tillerson kommer etter at president Donald Trump for to uker siden tvitret at Tillerson kaster bort tiden ved å forsøke å forhandle med Kim Jong-un, eller «Little Rocket Man» som Trump kalte ham.

I et intervju med CNN framholder Tillerson at Trump ikke ønsker krig, men en diplomatisk løsning på striden om Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Jeg tror han ønsker å være klar overfor Kim Jong-un og regimet om at han har de militære alternativene klare. Vi har faktisk også brukt mye tid på å perfeksjonere disse. Men vær klar over at presidenten også har gjort det klart overfor meg at han ønsker å løse dette diplomatisk. Han er ikke på jakt etter krig, fastslår Tillerson i CNN-programmet State of the Union søndag.

Utenriksministeren gjør det klart at han mener den diplomatiske innsatsen må fortsette helt til krig eventuelt bryter ut – helt til «første bombe faller».

Mandag innledet USA og Sør-Korea en ti dagers militærøvelse utenfor kysten av Koreahalvøya. Ifølge en sørkoreansk talsmann skal øvelsen vise at de to landene er klare til å reagere mot nordkoreanske provokasjoner, og den skal også bedre landenes evne til å gjennomføre felles operasjoner.

Den amerikanske marinen har opplyst at hangarskipet USS Ronald Reagan og flere andre amerikanske marineskip deltar i øvelsen.

I CNN-intervjuet blir Tillerson nok en gang spurt om det stemmer at han i sommer kalte Trump for en idiot. Tillerson sier at han ikke vil nedverdige seg til å svare på spørsmålet, men unngår samtidig å komme med en klar avvisning.



