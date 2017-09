Hver måned fylles kalenderen til de Norwegian-ansatte i USA opp med ubetalte «stand by»-dager, ifølge de kabinansattes fagforening.

I et brev som fagforeningen AFA 17. mars la ut på sin hjemmeside for Norwegians kabinansatte, gir den lokale lederen Valentin Lorien følgende beskrivelse av situasjonen ansatte har havnet i:

«Måned etter måned ser de fleste besetningsmedlemmer bare en til to rundturer på sin arbeidsplan. Mesteparten av våre arbeidsplaner er «fylt ut» med stand by-dager. Stand by-dager er UBETALTE.». Det er Dagbladet som melder dette fredag.

Ifølge Lorien har dette ført mange ut i en svært vanskelig økonomisk situasjon og mange opplever et lønnskutt på 30-50 prosent av den opprinnelige lønnen.

Lorien mener situasjonen skyldes dårlig planlegging og overbemanning.



- Det stemmer at det i en periode har vært færre flyginger og arbeidsdager for en del amerikanske kabinansatte, grunnet opplæring av nye, og vi forstår veldig godt at det er frustrerende, skriver Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i en kommentar til Dagbladet. Han legger til at selskapet jobber med å fnne en bedre løsning for de ansatte.



