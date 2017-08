Tiltale mot BBC-journalist i Thailand droppet

Rettssaken mot BBC-journalisten Jonathan Head er stanset, og alle tiltalepunktene mot ham er droppet, opplyser Head selv.

Head var tiltalt for ærekrenkelser og datakriminalitet, or risikerte syv års fengsel etter at han skrev en sak om to utenlandske pensjonister som ble fralurt eiendommer i Phuket i 2015.

– Saksøker har droppet saken mot BBC-journalist Jonathan Head, men ettersom dette ikke er tilfellet for personen Head var tiltalt med, kan vi ikke kommentere saken ytterligere, heter det i en uttalelse fra BBC. Head delte selv nyheten på Twitter.

Den medtiltalte BBC viser til er Ian Rance, en britisk statsborger som bor i Phuket.

BBCs Jonathan Head utenfor rettslokalet i Phuket onsdag 23.08.17.

Ian Rance fortalte BBC at hans thailandske kone forfalsket signaturen hans for å overføre fem eiendommer verdt mer enn 9 millioner kroner til henne.

Ærekrenkelser kan straffes med inntil to års fengsel i Thailand. Å legge inn falsk informasjon i datasystemer har en maksimumsstraff på fem års fengsel. Ved en eventuell dom, kan delstraffene legges sammen.

I 2015 ble to journalister som driver et nettsted i Phuket stilt for retten for å ha sitert en sak fra Reuters, der det ble påstått at den thailandske marinen tjente på menneskehandel.

Nettavisen var onsdag i kontakt med Head. Han kan foreløpig ikke kommentere saken av hensyn til de to nevnte lover.