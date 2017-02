Tiltalt for Ellingsrud-drapet kjent skyldig

ANNONSE

Juryen svarte ja på alle spørsmålene om skyld. Det betyr at mannen er kjent skyldig i drapet på et to år gammelt barn, tre drapsforsøk på voksne personer og grov mishandling av sin samboer.

Borgarting lagmannsrett skal torsdag behandle spørsmålet om hvor lang straff mannen skal dømmes til.

20 års fengsel for drap på to år gammel datter