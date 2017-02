Tino Sanandaji: - At man skjuler fakta om kriminalitet blant innvandrere, gjør at mange blir paranoide

ANNONSE

Både i Norge og i Sverige har det de siste årene foregått en debatt om manglende kunnskap om kriminalitetsbildet blant innvandrere.

I Norge kom det til full krangel mellom Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Fremskrittspartiet etter at SSB nektet å sammenstille denne informasjonen, på samme måte som de hadde gjort tidligere.

I Sverige er det ikke ført statistikk på tolv år.

Onsdag i neste uke kommer derimot den svenske samfunnsøkonomen Tino Sanandaji til Nettavisens Friske meninger-konferanse «Islam. Innvandring. Ytringsklima» for å legge frem tall om temaet.

- Da får du se «tallene som ikke finnes», sier Sanandaji til Nettavisen.

- Har bare bestemt seg for å slutte

Han har blitt en av få aktører i Sverige som har jobbet med å formidle fakta om innvandring og topper for tiden bestselgerlistene i Sverige med sin nye bok «Masseutmaningen - ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende». I den sammenheng har han funnet frem til tallene som mange etterspør.

- All kriminalitet føres det informasjon om, og vi har personnummer på mistenkte og dømte som man ved hjelp av litt undersøkelser kan finne ut bakgrunnen på. Dette er individdata, og det får ikke hvem som helst tak i - men forskere kan få tilgang.

- Tidligere har man sammenstilt denne informasjonen og ført statistikk på kriminalitet blant innvandrere, men man har sluttet å gjøre dette. Det har ingenting med lover å gjøre, men en har bare bestemt seg for det.

- Blir paranoid

Han sier at når statistikkinstitusjonene sier at tallene ikke finnes, så betyr det bare at man ikke har gjort jobben med å sette det samme.

- Men iblant finner man tallene hvis man graver litt. Det kan blant annet dryppe gjennom som bakgrunnsinformasjon til annen forskning. I Norge er det kriminologene som har denne typen data, og det finnes to studier som jeg har gått gjennom.

I Sverige er det slik at 53 prosent av de innsatte i fengslene er utlendinger.

- Det inkluderer ikke andre generasjons innvandrere, og det er også en stor gruppe, påpeker Sanandaji.

- Hva er det mest overraskende med det du har funnet?

- Faktisk det at man trolig overvurderer hvor stor andel av kriminaliteten som blir begått av innvandrere. Det at man har forsøkt å legge lokk på det, gjør at man blir paranoid for utviklingen, sier Sanandaji.

Han er kritisk til dem som har kjempet mot å få ferskere statistikk.

- Det er idiotisk å si at man fikk all informasjonen man trengte for 12 år siden da man lagde statistikk sist, og at man derfor ikke trenger nye tall. Kan man før man har sett nye tall vite at det er unødvendig? Det er mitt spørsmål.

- Finnes det ingen egenverdi av å samle fakta? Finnes det ingen intellektuell nysgjerrighet om å vite sannheten, selv om man ikke tror at man kan bruke det til noe?

- Et moralsk spørsmål



Sanandaji henviser til blant annet politimannen som nylig gikk ut og fortalte om alle flyktninger som sto for den grove kriminaliteten i hans dristrikt.

- Dette blir også et moralsk spørsmål. Nå er det politimenn og andre som sier at den store majoriteten av kriminalitet blir begått av innvandrere. De blir nå angrepet for å bli rasister - og den ene politimannen er til og med anmeldt.

- Men det er de samme personene som angriper dem, som ikke ønsker å få statistikken på bordet som viser om disse personene snakker sant eller ikke, påpeker han.