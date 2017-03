Innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug (midten) flankert av sin danske kollega, udlændige,-integrations- og boligminister Inger Støjberg (t.v.) og ordfører i Næstved, Karsten Nonbo (t.h.) under et besøk i teltleir for asylsøkere i Næstved i april 2016. Foto: Andreas Bondevik / Justis- Og Beredskapsdepartementet (NTB scanpix)

To av tre dansker vil begrense muslimsk innvandring

64 prosent av danskene er enige i at Danmark bør begrense innvandring av muslimer, en økning på ti prosentpoeng sammenlignet med i 2015.