To biler i brann ved bensinstasjon

ANNONSE

(Tidens Krav): Klokka 9.30 onsdag morgen fikk politiet melding om en bilbrann ved Uno X stasjonen på Løkkemyra i Kristiansund.

– Jeg så det røk voldsomt fra området på andre siden av bensinstasjonen, sier Steinar Lyngvær som jobber på Norsk Låsservice like ved siden av.

Da han kom ut så han at det var en varebil som sto i brann, og at flammene spredde seg til varebilen som sto like ved siden av.

– Brannvesenet var raskt på stedet og fikk kontroll på flammene, sier Lyngvær.

Klokka 9.45 meldte 110-sentralen at Kristiansund brannvesen hadde kontroll på bilbrannen.

Politiet var raskt ute å konstaterte at det ikke var fare for spredning til bensinstasjon.

Det er heller ingen personer som er kommet til skade i brannen.

Les flere nyheter på Tidens Kravs nettsider her!