To elever i Akershus siktet for voldtekt i skoletide

ANNONSE

– Vi kan bekrefte at vi etterforsker en anmeldelse om voldtekt fra en skole i distriktet. Saken er nå under etterforskning, sier politiadvokat Iselinn Håvarstein i Asker-politiet til Budstikka.

Vet du noe om saken? Tips Nettavisen på telefon 02060 eller på e-post 02060@nettavisen.no!



Ifølge Håvarstein har jenta forklart at hendelsen skjedde i skoletiden. De to unge mennene som er siktet i saken, nekter begge straffskyld.

– Min klient nekter straffskyld etter siktelsen, sier advokat Peder Morset, som forsvarer 17-åringen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone og Android!

De siktede er ilagt kontaktforbud. Det innebærer at de ikke kan ta direkte eller indirekte verbal eller fysisk kontakt med jenta, verken personlig eller via andre. Det betyr ikke at den fornærmede ikke risikerer å møte elevene på skolen.

– Det er ikke nødvendigvis et brudd på kontaktforbudet om de oppholder seg i skolegården eller kantinen samtidig. At det kan oppleves som ubehagelig kan man forstå, sier Håvarstein.

Politiet har ikke funnet det nødvendig å begjære fengsling av de siktede, siden de mener det ikke foreligger fare for bevisforspillelse.

19-åringen har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer. (©NTB)