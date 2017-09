To hus totalskadd i brann i Holmestrand

To boliger i Holmestrand er nedbrent etter at det brøt ut brann i ett av husene natt til tirsdag. Ingen personer ble skadd i brannen.

Like før midnatt fikk brannvesenet melding om en kraftig brann i en bolig i Holmestrand. Klokken 00.30 hadde brannen spredt seg til et nabohus. Begge husene var overtente, og forsterkninger fra brannvesenet i Stokke ble tilkalt.

Personer fra elleve boliger ble evakuert. Bortsett fra tre husholdninger, fikk alle dra hjem igjen like før klokken 3. Ingen personer ble skadd i brannen.

– To hus er totalskadd etter brannen. Så er det røykskader på tre andre hus. Et par får overnatting på hotell, de andre har ordnet overnatting privat, sier operasjonsleder Marius Knudsen i Vestfold politidistrikt til NTB.

– Sto stearinlys på terrassen

Kraftig vind gjorde slukningsarbeidet vanskelig for brannvesenet, men like etter klokken 1.30 kunne de melde om at brannen var under kontroll og at det ikke lenger var fare for spredning.

– Det er for tidlig å si noe om brannårsaken, men vi har fått vite at det sto et stearinlys på terrassen. Det er for tidlig å konkludere med noe, sier Knudsen.

Han opplyser at patruljer på stedet sikrer spor og at etterforskningen blir satt i gang tirsdag morgen.

Etterslukking

– Vi fortsetter med slukking og etterslukking utover natten og morgentimene, sier brannoperatør Tom Berger i Vestviken 110-sentral.

Eksplosjonene som ble hørt i området skyldtes propanflasker. Politiet opplyser at de har gassbeholderne under kontroll.

Det tok også fyr i en bobil og en garasje i boligområdet.